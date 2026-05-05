Три человека погибли, ещё один пострадал в ДТП в Тульской области

В Тульской области столкнулись две иномарки. В результате три человека погибли, ещё один пострадал, сообщили в региональной прокуратуре.

«Вечером 5 мая 2026 года произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Lada», — говорится в публикации ведомства в MAX.

Уточняется, что ДТП случилось на автодороге Болохово — Шварцевский. Проводится процессуальная проверка.

Ранее на МКАД водитель КАМАЗа врезался в стоящие машины, повредив 14 автомобилей. В результате один взрослый и двое детей получили травмы.