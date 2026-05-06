Последняя песня Ferrari: что известно о машине рэпера Navai, попавшего в ДТП

Как ранее сообщала "РГ", популярный российский рэпер Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров) стал участником дорожно-транспортного происшествия на своем спорткаре Ferrari 488 Pista. Авария произошла на Зубовском бульваре в центре столицы.

По данным очевидцев, автомобиль двигался с превышением скорости, когда его развернуло, и он вылетел на бордюр, врезавшись в светофор. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сработали подушки безопасности.

Сам Navai заявил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса, а номера на автомобиле отсутствовали, так как он был куплен недавно. Рэпер отметил, что машину не жалко, главное, что все живы.

Ferrari 488 Pista - это крайне нишевый автомобиль, который выпускался в итальянском Маранелло всего четыре года, с 2015 по 2019. Под капотом спорткара находится мощный 3,9-литровый V8 с турбонаддувом, развивающий 720 лошадиных сил, и роботизированная 7-ступенчатая коробка передач.

Согласно данным трех крупных российских классифайдов, стоимость аналогичного экземпляра в нашей стране может достигать от 45 до 70 миллионов рублей. Однако состояние машины Navai после аварии вызывает серьезные опасения относительно ее будущего. У "488-й" снесена передняя часть, множество вмятин, отсутствуют колеса и детали трансмиссии.

Восстановление такого уникального автомобиля может обойтись в десятки, если даже не сотни миллионов рублей, а учитывая тонкость работ с кузовом и редкость заказных оригинальных комплектующих, есть вероятность, что цена за ремонт легко превысит стоимость покупки аналогичного спорткара через параллельный импорт.

Ранее стало известно, что столичный департамент транспорта планирует подать в суд на владельца Ferrari за повреждение дерева и бордюра в центре города.