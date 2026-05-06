Под Владивостоком столкнулись два грузовика

Под Владивостоком на федеральной трассе «Уссури» столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован с травмами, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

На территории Надеждинского района, на 724-м километре трассы водитель грузовика Isuzu Giga врезался в самосвал Howo, набрав слишком большую скорость и не выдержав безопасную дистанцию на дороге. (При нормальном, не избыточном трафике и неосложнённых погодных условиях дистанция должна равняться половине скорости, т. е. при разгоне до 60 км/ч до едущей впереди машины должно сохраняться расстояние не менее 30 метров). Нарушителя доставили в больницу города Артёма с переломами голени и ребра.

Стаж пострадавшего виновника ДТП составляет 27 лет. В отношении шофёра составлены административные материалы по трём статьям – сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей, также мужчину могут лишить водительских прав на срок до двух лет.

Нарушения, допущенные шофёром:

статья 11.23 КоАП РФ, ч.1 «Управление транспортным средством без тахографа, либо с нарушением требований к его использованию»;

статья 12.15 КоАП РФ, ч.1 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»;

статья 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего», степень тяжести вреда устанавливается.

Всего за минувшие сутки на территории Приморского края было зарегистрировано 36 автоаварий, в них получили механические повреждения 96 транспортных средств, травмы – три человека, погибших нет.