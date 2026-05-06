Водитель без прав устроил тройное ДТП на трассе «Кавказ»

На федеральной трассе «Кавказ» в черте Невинномысска произошло серьёзное столкновение с участием трёх автомобилей. В результате аварии госпитализировали четырёх человек, сообщили в управлении ГИБДД по Ставрополью.

По предварительным данным, около 11:40 утра 42-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и протаранил автомобили Nissan и Cadillac. От удара пострадали сам виновник ДТП, двое его пассажиров и водитель одной из иномарок — всех их доставили в городскую больницу.

Как выяснили инспекторы, мужчина из Кочубеевского округа никогда не получал водительское удостоверение. В апреле он уже попадал в поле зрения полиции за отказ от медосвидетельствования и отбыл 10 суток ареста. Был ли он пьян в момент аварии, покажет экспертиза.