Разбитая Ferrari рэпера Navai не была зарегистрирована в ГИБДД

Новые подробности ДТП в центре Москвы. Свежая информация: Ferrari 488 Pista, на которой разбился рэпер Navai, не стояла на учёте в ГИБДД. Спорткар стоимостью около 55 млн рублей восстановлению не подлежит.

© Московский Комсомолец

Напомним, артисту грозит лишение прав за грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры. По мнению экспертов, причиной аварии могла стать разница в давлении в шинах — из-за этого при резком ускорении машину неожиданно занесло.