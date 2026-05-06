В ДТП с автобусом в Мордовии пострадали 13 человек

В Мордовии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого более десяти человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Авария произошла на территории республики с участием транспортного средства, в салоне которого находились пассажиры и персонал. Информацию об инциденте подтвердили представители региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

«По предварительным данным, в результате аварии с участием автобуса 13 человек обратились за медицинской помощью», – сообщили в ведомстве. Уточняется, что всего в момент происшествия внутри находились 20 человек, включая водителя и кондуктора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при опрокидывании автобуса в Мордовии пострадали семь человек.

В Ленинградской области после столкновения пассажирского транспорта с фурой в больницы попали 20 граждан.

Жертвами этого дорожно-транспортного происшествия стали два человека.