Известный певец Zau O Passaro погиб в ДТП после концерта

В Бразилии популярный певец Изак Бруно Кони Силва, известный под псевдонимом Zau O Passaro, погиб в ДТП по дороге домой после концерта. Об этом сообщает издание Need To Know.

Жизнь 27-летнего исполнителя оборвалась рано утром 4 мая. Он дал большой концерт в городе Баррейрас, штат Баия, который прошел с аншлагом. Ночью Силва возвращался домой в город Лауру-ди-Фрейтас вместе с тремя коллегами. Его внедорожник врезался в грузовик на шоссе.

Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь пострадавших. Певцу оказали первую помощь, но спасти его не смогли. У него остались жена и две дочери. Остальные пассажиры внедорожника находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Изак Бруно Кони Силва исполнял музыку в стиле пагоде, который часто называют «дворовой самбой». Песни в этом стиле часто ироничны и содержат много сленговых слов в противовес классической самбе, которая исполняется на больших карнавалах и праздниках.

До этого популярный колумбийский певец и блогер Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. 30-летний исполнитель не справился с управлением, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр. Когда на место аварии прибыли медики, Zalek был еще жив. Его не стало в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее певец Йейсон Хименес и его группа погибли в авиакатастрофе в Колумбии.