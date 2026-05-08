Водитель и пассажирка пострадали в ДТП в Нижегородской области ранним утром 8 мая. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла в Уренском округе. 18-летняя девушка была за рулем Suzuki Baleno. Она выбрала скорость не соответствующую дорожным условиям, на повороте не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Renault Master, которым управлял 64-летний мужчина.

В результате пострадали молодая девушка и 57-летняя пассажирка второй иномарки.

Они доставлены в Северный межмуниципальный медицинский центр.

