Водитель сбил подростка на электросамокате в Нижнем Новгороде

ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, случилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Авария произошла 6 мая, около 17:33. В районе дома № 26А по Анкудиновскому шоссе 57-летний водитель Suzuki Grand Vitara сбил 17-летнего подростка. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. При этом пострадавший использовал электросамокат и не спешился.

В результате несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

