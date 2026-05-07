Водитель грузовика остановился помочь коллеге и был сбит

7 мая на 1467-м километре трассы М5 "Урал" в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, водитель грузовика Scania потерял контроль над управлением и врезался в другой грузовик, который остановился на обочине из-за пробитого колеса. Перед столкновением на этом же участке трассы остановился большегруз Volvo - его водитель решил помочь коллеге с ремонтом, а в итоге был сбит насмерть.

Сейчас правоохранительные органы и экстренные службы продолжают выяснять все детали произошедшего. На месте ДТП образовалась пробка.