Автобус задавил женщину на востоке Москвы

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на востоке столицы, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГАИ.

«На ул. Кусковская в районе д. 2а водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.