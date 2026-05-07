Автобус задавил женщину на востоке Москвы

Водитель автобуса задавил женщину на стоянке на востоке Москвы

Агентство «Москва»иещё 2

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на востоке столицы, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГАИ.

«На ул. Кусковская в районе д. 2а водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.