На трассе М-1 столкнулись пять грузовиков

Мужчина и женщина пострадали в столкновении пяти грузовых и одного легкового автомобиля на 225-м км трассы М-1 в Смоленской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

© ТАСС

"В Вяземском муниципальном округе на 225-м километре трассы М-1 около 7 часов утра произошло столкновение пяти грузовых и одного легкового автомобилей. В результате аварии медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине", - сообщили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии.