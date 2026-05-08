В Оренбурге на перекрестке столкнулись две иномарки

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке улиц Туркестанской и Кима, напротив дома №80. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По данным ведомства, 28‑летняя женщина за рулём «Пежо», двигаясь по улице Туркестанской со стороны Уральской в направлении Ленинградской, при повороте налево не уступила дорогу «Тойоте», которая ехала навстречу прямо. За рулём второй машины была 56‑летняя женщина.

От удара «Тойота» вылетела на обочину и врезалась в опору ЛЭП. В результате аварии 56‑летняя пассажирка авто получила травмы и была госпитализирована.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.