Байкер влетел в Toyota Aqua во Владивостоке

Во Владивостоке байкер влетел в Toyota Aqua. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Жесткое ДТП произошло на Юмашева. По словам очевидцев, парень попал в аварию — сейчас в очень тяжелом состоянии. На вид ему около 14 лет», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что человек лежит на проезжей части без движений. По данным канала, водителем мопеда оказался 22-летний местный житель. Мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Toyota Aqua. Травмы, которые получил приморец, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее человек оказался зажат в кабине на МКАД.