Очередной подросток на питбайке пострадал во время ДТП в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 мая 16-летний «бесправник» на питбайке пострадал в аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло около 16:40 на улице Областной. Питбайкер врезался в «Форд Фокус», который ехал впереди в попутном направлении и поворачивал налево.

Молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за бесправное вождение. Его мотоцикл помещён на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей подростка.

Напомним, первая в этом году авария с подростками на питбайке произошла 27 марта. Пострадали 14-летний водитель и 15-летний пассажир.