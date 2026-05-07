Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

В Великобритании водитель легкового автомобиля врезался в стену с рисунком, который был похож въезд в тоннель. На нем были изображены два больших глаза с темными зрачками, которые автомобилист принял за въезды в настоящие тоннели. Об этом сообщил портал news.com.au.

Инцидент произошел в шотландском городе Глазго. Спустя несколько минут после аварии на место происшествия прибыли пожарные и полицейские. Пострадавшего доставили в больницу.

7 мая участник массовой аварии в городе Тулун в Иркутской области стал говорить с сотрудниками полиции на выдуманном языке, чтобы избежать ответственности. Среди выдуманных реплик были «Э салям булягям солен дон шен салям» и другие. Позднее лексикон мужчины иссяк, и ему пришлось перейти на русский язык.

3 мая на мероприятии Monster Truck 2026 в Колумбии монстр-трак врезался в толпу зрителей, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и еще 37 получили ранения. Губернатор штата Каука Октавио Гусман выразил соболезнования семьям погибших в связи с инцидентом.