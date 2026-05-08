Машину выбросило на остановку после ДТП в Воронеже

В Воронеже после столкновения двух машин "Ладу Калину" выбросило на остановку общественного транспорта, где пострадали двое девятилетних мальчиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло в четверг в 20:30 у дома №20 по улице Корольковой. 39-летний водитель отечественной легковушки столкнулся с попутным автомобилем "Фольксваген". В результате "Ладу" отбросило на остановку, где она сбила двух девятилетних пешеходов.

Дети получили травмы, их отвезли в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

