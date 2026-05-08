Российский министр попал в больницу после ДТП

Временно исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов попал в больницу после ДТП на трассе Астрахань — Махачкала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

© Lenta.ru

Авария произошла вечером 7 мая, но известно о ней стало только сейчас. Предварительно, ГАЗ выехал на встречную полосу движения на российской трассе, в результате чего произошло столкновение с Toyota Camry.

Пострадали три человека — оба водителя и пассажир иномарки, все они доставлены в больницу в Махачкале.

«Среди пострадавших — министр Гаджи Султанов», — сказал собеседник агенства. Подробностей о состоянии чиновника не приводится.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Саратова Михаил Исаев попал в больницу после ДТП. По словам очевидцев, вице-губернатор якобы отказывался выходить из машины до приезда медиков. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.