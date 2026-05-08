Мотоциклист снял последние секунды перед ДТП

В городе Новокуйбышевске Самарской области мотоциклист на скорости влетел в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Момент <...> ДТП в Новокуйбышевске, которое произошло утром 7 мая на улице Садовой, попал на запись видеорегистратора, закрепленного на шлеме <...> мотоциклиста», – говорится в публикации.

На кадрах видно, как водитель мотоцикла Honda начинает обгон, выезжает на встречную полосу, резко ускоряется и врезается в Lada, которая поворачивала налево с попутной полосы. На этом видео обрывается. По данным канала, в результате произошедшего байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала водительница легковой машины: прибывшие медики госпитализировали женщину.

