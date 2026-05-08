Четыре человека пострадали при столкновении с бензовозом в Завьялово

Завьялово. Удмуртия. На улице Нагорной в селе Завьялово произошло столкновение легкового автомобиля и бензовоза. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 7 мая. Вечером 25-летний водитель «Митсубиси Лансер» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с бензовозом «Вольво», который двигался по главной.

Сильный удар пришёлся на легковушку: травмы получили сам водитель и три его пассажира — 26-летний мужчина, а также две девушки 25 и 26 лет.

Всех четверых доставили в больницу.