Пять человек пострадали из-за массового ДТП в Курске

Авария произошла возле Дворца пионеров Примерно в 10 часов утра на перекрёстке напротив Дворца пионеров столкнулись сразу 4 автомобиля, которые ехали в попутном направлении, в сторону пл.Перекальского - ВАЗ-2115, "Лада Ларгус", KIA Ceed и Honda CRV.

В результате столкновения были ранены 59-летний водитель и 55-летний пассажир ВАЗа, 53-летняя и 56-летняя женщины и 58-летний мужчина, которые находились в "Ларгусе", сообщили в полиции. Сейчас на ул.Ленина пробка. В паблике Автокадр_46 сообщают, что собирается пробка в районе остановки "Соловьиная роща" в сторону Льговского поворота из-за столкновения трех автомобилей.