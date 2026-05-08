В Воронежской области в ДТП погибла водитель "Ford Tourneo"

В Семилуках на улице Транспортной произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль «Ford Tourneo» и грузовик «КАМАЗ», сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сигнал о происшествии поступил в оперативно-диспетчерскую службу 8 мая в 10:30. Уже через минуту, в 10:31, к месту аварии выехал расчёт пожарно-спасательной части №55.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею в автомобилях и собрали информацию о случившемся.

В результате столкновения водитель легковушки, женщина 1967 года рождения, погибла на месте. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

