В российском городе при сходе трамвая с рельсов пострадали дети

В результате схода трамвая с рельсов в Бийске (Алтайский край) пострадали женщина и двое детей. Они, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, доставлены в медицинское учреждение.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три пассажира. Это девочка 2020 года рождения, мальчик 2016 года рождения, а также женщина 1983 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

Вагон, по данным правоохранителей, сошел с трамвайных путей на улице Мухачева. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее в мэрии города сообщили: в результате происшествия повреждена опора линии электропередачи. Ее замена, если это потребуется, займет от шести часов, предупредили в городской администрации.