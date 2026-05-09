Страшное ДТП произошло в Татарстане: один погибший, семеро пострадавших

В субботу в Татарстане произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек, еще семеро пострадали. Подробности сообщили в прокуратуре республики.

Так, по предварительной информации, на 923 километре М-12 водитель Hyundai Solaris выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибла пассажирка Hyundai, женщина 1995 года рождения, еще четверо пассажиров этого автомобиля были госпитализированы.

Помимо этого, травмы получили и три пассажира Volkswagen, в том числе двое детей. Их доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и прокуратуры, по факту ДТП проводится процессуальная проверка.