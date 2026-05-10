В ДТП с автобусом под Пензой пострадали водитель и трое детей

В Пензенской области водитель иномарки и трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария произошла на 441-м километре федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данным ведомства, столкнулись легковой автомобиль Exeed и рейсовый автобус Yotong.

«Водитель автомобиля Exeed и трое его несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Пострадавшими оказались девочки 2012 и 2017 года рождения, а также мальчик 2022 года рождения. Водитель и пассажиры автобуса, а также ещё один ребёнок, находившийся в автомобиле Exeed, не пострадали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, включая причины столкновения и возможных виновников ДТП. На месте происшествия работают правоохранители и медицинские службы.