На Урале столкнулись три автомобиля, один человек погиб, шестеро в больнице
В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись три автомобиля. В результате аварии один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл на 142-м километре трассы.
«По предварительным данным, на этом участке автодороги столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, ещё шестеро пострадали», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, а также характер и тяжесть травм раненых.
