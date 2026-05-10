На Урале столкнулись три автомобиля, один человек погиб, шестеро в больнице

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись три автомобиля. В результате аварии один человек погиб, ещё шестеро пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл на 142-м километре трассы.

«По предварительным данным, на этом участке автодороги столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, ещё шестеро пострадали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, а также характер и тяжесть травм раненых.

Ранее стало известно, что восемь детей находились в школьном автобусе, который столкнулся с большегрузом на трассе в Омской области.