В Госавтоинспекции рассказали, почему «Газель» с детьми попала в ДТП под Омском

ДТП под Омском, в котором пострадали дети, произошло, когда школьная «Газель» выехала на встречку и столкнулась с большегрузом, заявил в видео во «ВКонтакте» замначальника Госавтоинспекции управления МВД по региону Игорь Триколе.

Он уточнил, что один ребенок не выжил, семь получили ранения. Кроме них, пострадали водитель «Газели» и один сопровождающий взрослый.

Днем 10 мая в Омской области в результате ДТП со школьной «Газелью» один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло, когда в районе 519 км автодороги «Тюмень-Омск» микроавтобус столкнулся с большегрузом. В момент ДТП в салоне автобуса находились восемь школьников, которые возвращались с соревнований по волейболу.

Позднее стало известно, что 13-летний мальчик, который не выжил, в последний момент присоединился к остальным детям. Его взяли в поездку вместо другого подростка.