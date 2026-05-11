Машина влетела в ресторан в Москве: что известно

На юго-западе столицы легковой автомобиль въехал в здание ресторана. Инцидент произошёл в районе дома № 19 по Университетской улице, сообщает Госавтоинспекция (ГАИ) Москвы.

© Московский Комсомолец

Как уточнили в ведомстве, предварительной причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.

По данным правоохранительных органов, которые приводит РИА Новости, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

Источник MSK1 добавил, что в строение врезалась иномарка марки Nissan. Информация о пострадавших уточняется.