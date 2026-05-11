ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Кутузовском проспекте (в районе дома №57). Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение в районе аварии затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.
На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал ведомства.
В этот же день два автомобиля столкнулись на 76-м километре МКАД.
Также ночью 11 мая стало известно, что водитель каршеринга не справился с управлением и попал в аварию в Москве, уходя от преследования полиции после требования остановиться.