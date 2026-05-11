В Крыму трое детей пострадали в аварии с опрокидыванием автомобиля

В Крыму трое детей получили травмы в результате ДТП, завершившегося опрокидыванием легкового автомобиля. Об этом сообщает полиция Крыма.

Авария произошла накануне, в 17:40, на трассе "Симферополь - Евпатория - Мирный". В районе поселка Героевское Сакского района 32-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением и выехал за пределы проезжей полосы.

На обочине машина, в которой помимо водителя находились трое детей, перевернулась.

В результате ДТП травмы получили пассажиры легковушки 2013, 2023 и 2026 года рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Расследование причин ДТП контролирует прокуратура Крыма.