На тюменской "трассе смерти" легковушку вынесло под колеса грузовика

11 мая на «трассе смерти» Тюмень — Ханты‐Мансийск легковушка вылетела под колеса грузовика. Предварительно, водитель BMW не справился с управлением: авто сначала наехало на ограждение, а затем её откинуло на встречку. Там они столкнулись с грузовиком MAN, рассказали в ГАИ Нефтеюганского района.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Ещё один пассажир этого автомобиля выжил — его экстренно увезли на скорой. О состоянии водителя грузовика пока нет официальных сведений.

Сотрудники ГАИ тщательно осматривают участок дороги, фиксируют все детали и опрашивают возможных свидетелей.

