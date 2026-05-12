Водитель легковушки врезался в здание под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в результате ДТП погиб 38‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑21104.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, из‑за чего машина врезалась в здание. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. Елена Стеценко. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.