На Камчатке две женщины инсценировали ДТП

Прокуратура Петропавловска-Камчатского утвердила обвинительное заключение в отношении двух жительниц города Елизово, которые инсценировали автоаварию, чтобы получить страховую выплату. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 159.2 УК РФ).

В январе машины фигурантов действительно столкнулись на выезде из города. У 22-летней виновницы аварии не было страхового полиса. Тогда она договорилась со второй участницей ДТП о том, что она застрахуется, а после вступления в силу документа они снова "встретятся" на дороге. Примерно через неделю они инсценировали страховой случай и оформили его европротоколом.

Так им удалось обмануть сотрудников ГИБДД и страховую компанию, которая выплатила почти 162 тысячи рублей.

В ходе следствия фигуранты признали вину и возместили ущерб. Теперь их ждет судебное разбирательство.