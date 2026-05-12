Шесть человек пострадали в аварии на Казанском шоссе

Шестеро человек пострадали в аварии на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде 11 мая. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

© Нижегородская правда

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 50-летний мужчина. ВАЗ также зацепил «Ладу», которой управлял 34-летний водитель.

В итоге травмы получили четыре подростка и двое взрослых. Всех пострадавших доставили в больницу им. Семашко для оказания медицинской помощи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 40 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.