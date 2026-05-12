Машина сбила 10‑летнего мальчика на перекрестке в Омске

Сегодня утром, 12 мая, в городе Омске произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 8:00 на перекрестке улиц 20‑я Амурская и 33‑я Северная в Амурском поселке. 40‑летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 10‑летнего школьника, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия назначена проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, 10 мая, на 519‑м километре трассы Омск–Тюмень произошло ДТП с участием детей. По данным полиции, автобус с юными спортсменами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Ребята возвращались с соревнований по волейболу и футболу, которые проходили в Тюкалинском детско-юношеском центре. В результате аварии погиб 13-летний мальчик, еще восемь человек оказались в больнице. По данным минздрава, подростки 15-17 находятся в удовлетворительном состоянии. Одного взрослого прооперировали.

