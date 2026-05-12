Две иномарки жестко столкнулись в Кемерове

В Кемерове жёстко столкнулись иномарки
В кузбасской столице не поделили оживлённый перекрёсток водители двух машин, что обернулось разрушительными последствиями для обоих.
Во вторник, 12 мая, около 13:17 в Кемерове на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской столкнулись две иномарки. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места событий.
Судя по видео, одна легковушка протаранила другую в правое крыло.
На место приехали стражи порядка. Они ещё разбираются в обстоятельствах, потому детали аварии пока неизвестны.