Мотоциклист без прав устроил тройное ДТП в Обнинске

В Обнинске вечером 13 мая произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. По предварительной информации регионального управления МВД, авария случилась около 20:50 в районе дома №123 по проспекту Ленина.

По данным полиции, 44-летний водитель мотоцикла Hummer выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chery Tiggo 7 Pro под управлением 42-летнего мужчины, а также с Nissan Pathfinder, за рулём которого находилась 40-летняя женщина.

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь.

При проверке сотрудники полиции установили, что мотоциклист был лишён водительского удостоверения.

В отношении него возбуждены административные дела сразу по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за причинение вреда здоровью при ДТП, управление транспортом лицом, лишённым права управления, отсутствие страховки, нарушение правил регистрации транспортного средства и выезд на встречную полосу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.