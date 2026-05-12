В Хабаровске сторож автостоянки угнал иномарку и попал в ДТП

В Хабаровске 29-летний местный житель был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №8 УМВД России по Хабаровску совместно с экипажем отдельного батальона ДПС. Мужчина подозревается в неправомерном присвоении автомобиля, об этом сообщил контент-партнер "РГ" "AmutMedia".

© Российская Газета

Известно, что задержанный неофициально работает сторожем автостоянки на улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе.

По данным полиции, жительница поселка Солнечный оставила принадлежавшую ей иномарку на охраняемой парковке на время оформления документов после раздела бизнеса. Дубликаты ключей она передала сотруднику стоянки. Не уведомив собственницу автомобиля, в вечернее время подозреваемый взял иномарку и уехал на ней. Вскоре во дворе дома на улице Трехгорной он врезался в припаркованную машину и скрылся с места ДТП.

Очевидцы запомнили регистрационный номер и сообщили его в Госавтоинспекцию. Полицейские установили личность владельца автомобиля и оперативно уведомили жительницу Солнечного о произошедшем. Также в ведомстве уточнили, что задержанный не имел водительского удостоверения и неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил мужчину к административному аресту сроком на 10 суток за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, максимальным наказанием по которой является лишение свободы до пяти лет. Мера пресечения будет выбрана по истечении административного ареста.