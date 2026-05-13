Авария парализовала движение на МКАД

На МКАД произошло ДТП, которое серьезно осложнило дорожную обстановку.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 77 км МКАД (в районе съезда №76) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что из-за аварии движение транспорта затруднено на протяжении 7 км и призвали водителей искать пути объезда. Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что на внутренней стороне МКАД столкнулось 4-5 машин. Из-за этого невозможно проехать в средних рядах и в правом. В районе 77-го км МКАД на севере Москвы находится Бусиновская развязка, где МСД переходит в скоростную трассу М-11 «Нева».

До этого москвичей предупредили о локальных перекрытиях движения транспорта в центре города, которые запланированы на 14 мая.