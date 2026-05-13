Мотоцикл, висящий на столбе, завирусился в Сети

В Сети завирусился висящий на столбе после ДТП мотоцикл. В Канаде на перекрёстке произошла авария с участием мотоцикла. Сама ситуация вполне рядовая: превышающий скорость супербайк Suzuki GSX-R1000R столкнулся с поворачивающий налево BMW 3-Series. Несмотря на жуткие кадры, в происшествии никто не погиб.

Мотоцикл в результате происшествия не просто отбросило в сторону: его подбросило вверх и он повис на фонарном столбе, зацепившись передним колесом.

После аварии водитель двухколёсной техники перелетел через машину и довольно жёстко упал. Тем не менее, он выжил и получил серьёзные, но не угрожающие жизни травмы. Автомобилист не пострадал.