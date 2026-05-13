Легковушка загорелась на Киевском шоссе в Москве
На Киевском шоссе после ДТП загорелся легковой автомобиль.
Автомобиль горит на 36-м км Киевского шоссе в Москве в сторону области. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Авария произошла утром в среду, 13 мая, на 36-м километре Киевского шоссе. После столкновения легковой автомобиль загорелся. На месте ДТП работают оперативные службы, инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося.
Добавим, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты проезда.
Ранее четыре подростка погибли в ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Такжн на трассе Ростов — Таганрог в результате массового ДТП загорелся бензовоз