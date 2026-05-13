Четыре человека пострадали в ДТП в Рязанской области

Утром 12 мая на 21-ом километре автодороги Захарово-Большое Коровино-Окуньково в Захаровском округе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

По предварительной информации, 38-летний житель Московской области не справился с рулевым управлением «Субару Форестер», машина улетела в кювет.

В ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажиры - 35-летняя женщина, дети в возрасте один и три года. Пострадавших госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.