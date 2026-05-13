Nissan Cefiro влетел в бензоколонку в Новосибирске

В среду, 13 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие на территории автозаправочной станции. Седан Nissan Cefiro врезался в топливораздаточную колонку на АЗС, расположенной на улице Технической, 1. Видеозапись с места событий была опубликована в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В сети АЗС «Прайм» сообщили NGS, что в результате аварии никто не пострадал. По словам водителя, причиной инцидента стал отказ тормозной системы автомобиля. В результате столкновения повреждены островок и сама бензоколонка. Дополнительную информацию предоставили в ГУ МВД России по Новосибирской области. По предварительным данным ГАИ Новосибирска, водитель не справился с управлением, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

