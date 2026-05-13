Ребенок пострадал при столкновении двух авто в Липецке

Накануне в Липецке около 10:30 на улице Маяковского произошло столкновение автомобилей «Пежо» и «Лада Приора». Об этом сообщили в УМВД России по Липецкой области.

За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, отечественным автомобилем управлял 39-летний водитель.

В результате аварии травмы получили водитель «Пежо» и два пассажира, в том числе 6-летняя девочка. После оказания медицинской помощи всех отпустили домой.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.