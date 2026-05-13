Автобус съехал в кювет в Тульской области

В Тульской области, в районе Волынцево, автобус скандально известного перевозчика «Ирбис» съехал в кювет. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, автобус улетел в кювет и снес опору ЛЭП. Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, ранее мы говорили о том, что после прокурорской проверке скандально-известную компанию перевозчик ООО "Ирбис" оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей. В январе на компанию поступило наибольшее число жалоб.

Также, в Туле на пути в поселок Ильинка под Тулой у автобуса прямо на ходу отлетело колесо. Тогда, по нашей информации, автобус 52в, следовавший по маршруту "ТЦ Макси – Петелино", обслуживает печально известная компания "Ирбис".