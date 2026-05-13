50-летний водитель влетел в мопед в Ивановской области

В Юже произошла авария с участием мопедиста и автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

ДТП случилось вчера, 12 мая, в 11:20 на нерегулируемом перекрестке улиц Арсеньевка и Советская. 50-летний водитель на «Хендае» при повороте налево врезался в мопед, который двигался по главной дороге. Им управлял 36-летний мужчина.

Мопедист получил перелом и был доставлен в медучреждение.

В отношении водителя автомобиля составлен административный материал за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.

В отношении водителя мопеда также составлены административные материалы за вождение неисправным транспортом без прав. Его мопед поместили на спецстоянку.