Грузовик врезался в павильон в Новоусманском районе

Вчера, 12 мая, в Новоусманском районе произошла автомобильная авария. Грузовик врезался в две легковушки, а затем влетел в здание торгового павильона. Девушка, которая находилась в павильоне, попала в больницу. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло на 519 километре трассы М-4 "Дон" около 11:15 часов. 50-летний мужчина, водитель грузовика "Рено Премиум" с полуприцепом "Кегель", из-за неисправности авто, врезался в две легковушки. Сперва грузовик влетел в стоящий "Шевроле Каптива", за рулем которой находился 21-летний юноша, а затем в "Ситроен", которым управлял 36-летний мужчина. После грузовик наехал на торговый павильон. 22-летняя девушка, которая находилась в павильоне, получила травмы. Ее доставили в больницу на карете скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области произошло 96 ДТП. 58 из них зафиксировано в Воронеже, 28 – в районах региона, а 10 – на федеральных автодорогах. В 4 авариях 3 человека получили травмы, ещё трое погибли.