В Тюмени пассажирский автобус протаранил пять машин, пострадала женщина

Российская Газета

В Тюмени маршрутный автобус повредил пять припаркованных легковушек. По данным госавтоинспекции, водителю стало плохо за рулем.

Дорожный инцидент произошел на улице 50 лет Октября. В результате ДТП 59-летняя пассажирка автобуса получила травмы, ее доставили в больницу.

Прокуратура Центрального административного округа проводит проверку обстоятельств аварии, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок.