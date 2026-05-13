В Тюмени пассажирский автобус протаранил пять машин

В Тюмени маршрутный автобус повредил пять припаркованных легковушек. По данным госавтоинспекции, водителю стало плохо за рулем.

Дорожный инцидент произошел на улице 50 лет Октября. В результате ДТП 59-летняя пассажирка автобуса получила травмы, ее доставили в больницу.

Прокуратура Центрального административного округа проводит проверку обстоятельств аварии, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок.