Автобус столкнулся с опорой ЛЭП в Веневском районе

Утром на 668 км автодороги «Золотое Кольцо» в Веневском районе произошла авария с участием автобуса ПАЗ VECTOR. Отмечается, что мужчина 49 лет, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство столкнулось с опорой ЛЭП.

© «Тульские новости»

Как отмечает пресс-служба госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса — 42-летний мужчина. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напомним, ранее мы говорили о том, что после прокурорской проверке скандально-известную компанию перевозчик ООО "Ирбис" оштрафовали на общую сумму 25 тысяч рублей. В январе на компанию поступило наибольшее число жалоб.