В Поморье в ДТП пострадали два человека

В Архангельской области пять машин столкнулись на 25-м км федеральной трассы "Подъезд к Северодвинску", пострадали водители двух автомобилей, сообщает в "Максе" пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня на 25-м километре федеральной автодороги "Подъезд к г. Северодвинску" произошло столкновение пяти транспортных средств, - указано в сообщении. - В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители автомобилей "Газель" и Skoda".

По предварительной информации, водитель "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшей впереди Skoda. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовым и легковым автомобилями. После удара Skoda вернулась в свою полосу и столкнулась с машиной Mercedes.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.